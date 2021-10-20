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Dışişleri Bakanlığından Hindistan ve Nepal'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Hindistan ve Nepal'e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Hindistan ve Nepal'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Nepal’in çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hindistan ve Nepal'in çeşitli bölgelerinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ve kayıp kişinin olduğu, yağışların her iki ülkede maddi zarara ve can kaybına neden olmaya devam ettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Facialarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Nepal ve Hindistan halkları ve Hükümetlerine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor, daha fazla can kaybı yaşanmamasını umut ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan

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