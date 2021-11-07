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Dışişleri Bakanlığından Irak Başbakanı Kazımi'nin evine yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından Irak Başbakanı Kazımi'nin evine yapılan saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığından Irak Başbakanı Kazımi'nin evine yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna yapılan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna bugün (7 Kasım) sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Irak'ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve devletinin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

Mevlüt İşli
 

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