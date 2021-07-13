İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanlığından Irak halkına ve hükümetine taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Irak halkına ve hükümetine taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Irak halkına ve hükümetine taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Nasıriye şehrinde bulunan İmam Hüseyin Hastanesinde 12 Temmuz gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Zikar Vilayeti'ndeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangın hakkında bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yayımlanan taziye mesajında,
“Irak'ın Zi'kar vilayetine bağlı Nasıriye şehrindeki İmam Hüseyin Hastanesinde 12 Temmuz gecesi çıkan yangında çok sayıda hasta ve yakınının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak Hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

Mehmet Kalay
 

İLGİLİ HABER
Irakta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45e yükseldi Irak’ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45’e yükseldi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.