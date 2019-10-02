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Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarının mecbur kalmadığı sürece olayların yaşandığı bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ta meydana gelen gösteriler nedeniyle başkent Bağdat dahil ülkenin muhtelif vilayetlerine Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Açıklamada, “Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca bakanlık, durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyacı olabilecek Türk vatandaşları ile Irak'taki yakınlarına ulaşamayan vatandaşların Konsolosluk Çağrı Merkezine (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşabileceklerini belirtti.

Muhammet Mücahit Dereli
 

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