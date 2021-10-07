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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'deki mahkemenin Mescid-i Aksa kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'deki mahkemenin Mescid-i Aksa kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'deki mahkemenin Mescid-i Aksa kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, “İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da ‘sessizce’ ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz. Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir. Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

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