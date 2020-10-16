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Dışişleri Bakanlığından İsrail'e 'Yasadışı yerleşim' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından İsrail'e 'Yasadışı yerleşim' tepkisi
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e 'Yasadışı yerleşim' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'e yaşadışı yerleşim yerleri konusunda sert tepki gösterilerek, "İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasadışı yerleşim yerlerini genişletme planının resmen onaylanması, bu ülkenin hukuk tanımaz, mütecaviz politikalarının son örneğidir” denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ahiren duyurduğu Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerini genişletme planının resmen onaylanması, bu ülkenin hukuk tanımaz, mütecaviz politikalarının son örneğidir. Bu adımla birlikte, işgal altındaki Filistin topraklarında sadece 2020 yılında inşa edileceği duyurulan yasadışı yerleşim birimlerinin sayısı 12 bini geçmiştir. İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak hız kesmeden sürdürdüğü işgal ve ilhak politikası sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeye ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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