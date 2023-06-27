Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da konut inşası iznine tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Hükümeti'nin, işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin 700 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. Yılbaşından bu yana yeni bir rekor kırarak 13 bin üniteyi geçen yasadışı yerleşimlerin iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış perspektifini ciddi biçimde zedelediği açıktır. İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka aykırı biçimde Filistin halkının haklarını gaspeden ve hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün bulunmayan bu yerleşim faaliyetlerine derhal son vermesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal



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