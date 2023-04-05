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Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve provokasyonlarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve provokasyonlarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve provokasyonlarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail güvenlik güçlerinin dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz. Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Evren Doğru
 

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