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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerine tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail'in 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır. İsrail hükümetine Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Muhammed Musab Gümüşer

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