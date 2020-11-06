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Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ürdün Vadisi ve Doğu Kudüs için aldığı yıkım ve tahliye kararının saldırgan ve hukuk dışı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetleri hakkında yazılır bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “İsrail, işgal altında bulundurduğu Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait yerleşim, yaşam, eğitim ve sağlık tesislerini içeren 70'i aşkın yapıyı yıkıp, Doğu Kudüs'ün merkezinde Filistinlilere ait 200 işyerine yönelik tahliye ve yıkım kararı almak suretiyle, saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha göstermiştir. Bu eylemin COVID-19 salgınının sürdüğü bir ortamda yapılması durumun vahametini daha da artırmaktadır. İsrail, Batı Şeria'da 2020 yılında bugüne kadar Filistinlilere ait toplam 689 yapıyı yıkmış, 869 Filistinlinin evsiz kalmasına sebebiyet vermiştir. Türkiye, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini daha da derinleştirmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeye yönelik bu tür hukuk ve insanlık dışı uygulamaları reddetmeye ve Filistin halkının yanında yer almaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edecektir” denildi.

Mehmet Kalay

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