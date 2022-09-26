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Dışişleri Bakanlığından İsrailli radikal grupların saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığından İsrailli radikal grupların saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığından İsrailli radikal grupların saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs’te, radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” denildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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