Dışişleri Bakanlığından Kabil'de meydana gelen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde bugün (8 Mayıs) iftar zamanı bomba yüklü bir araçla bir okulun önünde gerçekleştirilen terör eyleminde aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 30 sivilin hayatını kaybettiği ve 50'nin üzerinde kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Mübarek Kadir Gecesi'nde bu insanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Muhammet Mücahit Dereli

