Dışişleri Bakanlığından, Kazakistan'da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri mesajı



Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, “Kazakistan Cumhuriyeti'nde 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ortamı içerisinde başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü tarihi bağlara ve çok yakın ilişkilere sahip olduğumuz Kazakistan'ın güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyor, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kazak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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