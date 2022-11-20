İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanlığından, Kazakistan'da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri mesajı

Dışişleri Bakanlığından, Kazakistan'da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri mesajı
Dışişleri Bakanlığından, Kazakistan'da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri mesajı

Dışişleri Bakanlığı Kazakistan’da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri için mesaj yayımladı.


Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, “Kazakistan Cumhuriyeti'nde 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ortamı içerisinde başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü tarihi bağlara ve çok yakın ilişkilere sahip olduğumuz Kazakistan'ın güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyor, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kazak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.