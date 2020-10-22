Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve Yunanistan'a sert tepki

Bakanlıktan 21 Ekim tarihinde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY Zirvesi sonunda yayımlanan bildiri ile ilgili yapılan açıklamada, "Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz. 'Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve işbirliğini desteklemek' amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır. Doğu Akdeniz'de gerçek işbirliği, ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabilir. Bölgedeki sorunları çıkaran ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" denildi.