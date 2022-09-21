Dışişleri Bakanlığından Kırım Tatarlarına yönelik siyasi mahkumiyet kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile diğer Kırım Tatar soydaşlarımız Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında bugün (21 Eylül) verilen siyasi motifli mahkûmiyet kararı endişe vericidir. Kırım Tatarlarının anayurtlarında özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkına desteğimizi yineliyor, adı geçenler dahil Kırım'da tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” denildi.

Hidayet Türkyılmaz



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