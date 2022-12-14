Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal



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