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Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal
 

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