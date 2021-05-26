Dışişleri Bakanlığ'ından Kosta Rika'ya tebrik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 38'inci üye olarak OECD'ye katılan Kosta Rika hükümeti ve Kosta Rika halkı tebrik edilirken, "Bu gelişmenin, Türkiye ile Kosta Rika arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıldönümünün hemen ertesine, Kosta Rika'nın bağımsızlığının 200'üncü ve OECD'nin kuruluşunun 60'ıncı yıldönümüne denk gelmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Kosta Rika'nın, kurucu üyeleri arasında yer aldığımız OECD'ye üyelik sürecine tam destek vermiş olup, bu çerçevede, OECD ilke, kural ve değerlerine bağlılığını gösteren Kosta Rika'yla OECD çatısı altında bu temelde işbirliği yapmayı heyecanla beklemektedir. Kosta Rika'nın bundan sonra da gerek ikili ilişkilerimiz bağlamında gerek OECD'deki ortak çalışmalarımızda ülkemizin desteğine güvenebileceğini tekraren ifade ediyoruz" denildi.

Mevlüt İşli