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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kudüs'te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidale ve bu tür olayların durdurulması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile İsrail Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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