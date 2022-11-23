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Dışişleri Bakanlığından Kudüs'teki bombalı terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Kudüs'teki bombalı terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığından Kudüs'teki bombalı terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te sivillere yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu sabah Kudüs'te meydana gelen bombalı saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sivilleri hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, yaralananlara acil şifalar diliyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Son dönemde Kudüs ve Batı Şeria'da tırmanan gerilim ve yaşanan can kayıplarından derin kaygı duyuyoruz” denildi.

Muhammed Musab Gümüşer
 

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