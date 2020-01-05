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Dışişleri Bakanlığından Libya'da Kara Harp Okuluna yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından Libya'da Kara Harp Okuluna yapılan saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığından Libya'da Kara Harp Okuluna yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Kara Harp Okuluna yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okuluna yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hafter'in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" denildi.

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