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Dışişleri Bakanlığından mahkumiyet kararı verilen Kırım Tatarları hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından mahkumiyet kararı verilen Kırım Tatarları hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığından mahkumiyet kararı verilen Kırım Tatarları hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, haklarında mahkumiyet kararı verilen Kırım Tatarlıları Cemil Gafarov, Servet Gaziyev, Erfan Osmanov, Alim Karimov ve Seyran Murtaza için açıklama yaptı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kırım Tatar soydaşlarımız Cemil Gafarov, Servet Gaziyev, Erfan Osmanov, Alim Karimov ve Seyran Murtaza'nın bugün alınan bir kararla 13 yıl hapis cezasına mahkum edilmelerini endişeyle karşılıyoruz.

Kırım Tatarlarının anayurtlarında özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkına desteğimizi yineliyor, adı geçenler ve daha önce benzer şekilde mahkum edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil Kırım'da siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal
 

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