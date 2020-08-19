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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Mali’de darbe sonucu Cumhurbaşkanı Keita’nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mali'de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş Mali'de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS'ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

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