Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su pompası istasyonuna yapılan saldırıya ilişkin bir başsağlığı mesajı yayımladı.

11 askerin ölümüne ve 5 askerin de yaralanmasına sebep olan saldırının kınandığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mısır'da Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su pompa istasyonuna 7 Mayıs günü düzenlenen ve 11 askerin ölümüne ve 5 askerin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

Ali Nargüner