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Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında, sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulmakta olduğunu büyük kaygıyla gözlemliyoruz.

Bugün (28 Şubat) güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.

Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması ve barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Musa Erdoğan

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