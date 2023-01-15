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Dışişleri Bakanlığından Nepal'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Nepal'e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Nepal'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Nepal'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Nepal'de bu sabah (15 Ocak) meydana gelen uçak kazası sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Nepal halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. “

Mehmet Kalay

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