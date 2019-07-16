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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı:"Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

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