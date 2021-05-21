Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı operasyonlarını protesto amaçlı düzenlenen gösteriye katılanlara yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, faillerinin adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına taziyelerimizi bildiriyoruz" denildi.

Mevlüt İşli

