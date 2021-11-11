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Dışişleri Bakanlığından Polonya-Belarus sınırındaki göç krizine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Polonya-Belarus sınırındaki göç krizine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından Polonya-Belarus sınırındaki göç krizine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Polonya-Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç krizine ilişkin, "Türkiye’nin tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden müttefikimiz Polonya, Litvanya ve Letonya'ya yasa dışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıkları üzüntüyle görülmektedir" denildi.

"Yaşanan çok boyutlu sorun bu yıl 70. yılını kutladığımız Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabilecektir" uyarısı yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Son on yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin Polonya, Litvanya ve Letonya'nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır. Öte yandan Türkiye'nin tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz. Türkiye yasa dışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurgulamakta, uluslararası toplumu bu konuda sorumlu ve duyarlı olmaya davet etmektedir. İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz."

Mevlüt İşli

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