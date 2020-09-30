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Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanlarından Prof. Dr. Ali Bozer'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanlarından Prof. Dr. Ali Bozer'in vefatı hakkında bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Dışişleri eski Bakanlarımızdan Prof. Dr. Sayın Ali Bozer'in bugün vefat ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Prof. Dr. Bozer, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olduğu dönemde 14 Nisan 1987 tarihinde ülkemizin resmi olarak AB'ye tam üyelik başvurusunu yapmış olup, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadığı bu rolle her zaman hatırlanacaktır. Prof. Bozer'in kederli ailesine Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı camiası olarak başsağlığı ve sabır diliyor, hatırasını tazimle yad ediyoruz.”

Mehmet Kalay
 

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