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Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin S-400 tedariğinin erteleneceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır." 

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