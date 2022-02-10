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Dışişleri Bakanlığından Somali halkına ve hükümetine taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Somali halkına ve hükümetine taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Somali halkına ve hükümetine taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde, 9 ve 10 Şubat'ta düzenlenen üç ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 25'ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir” denildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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