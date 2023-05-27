İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanlığından Somali'de yaşanan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Somali'de yaşanan terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığından Somali'de yaşanan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de yaşanan terör saldırısını kınadı.

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde konuşlu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nda (ATMIS) görevli Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz. Somali halkının huzuru ve güvenliği için görev yaparken hayatlarını kaybeden ATMIS personelinin vefatından ötürü üzüntümüzü paylaşıyor, yakınları ile dost Uganda ve Somali halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Musa Enes Aksakal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.