İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki seçim hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki seçim hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki seçim hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, “Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda bugün (27 Mayıs) imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu vesileyle, dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleyecek iradeye ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna yönelik inancımızı bir kez daha yineliyor, Somalili siyasi liderlerin sağduyulu tutumlarını takdirle karşılıyor ve seçim sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.