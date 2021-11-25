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Dışişleri Bakanlığından Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Somali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığından Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali'nin Mogadişu şehrinin Hodan Mahallesi'nde bir okulun önünde bugün sabah düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir" denildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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