İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Mogadişu kentinde bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dün (22 Nisan) Mogadişu'da bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, bugün (23 Nisan) ise Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönelik terör saldırısında 4 çocuğun yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Yaralanan 4 çocuk Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde tedavi altına alınmışlardır. Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Menfur saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.