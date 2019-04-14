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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Sudan'da huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına, halkın beklentileri doğrultusunda muteber ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin hayata geçirilmesinin büyük önem atfettiği bildirildi.

Bu bağlamda, Askeri Geçiş Konseyi'nin, sürecin toplumun tüm kesimlerinin iştirakiyle yürütüleceği, ülkede güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı ve süreç sonunda, yönetimin sivillere iade edileceği yönündeki taahhütlerin memnuniyetle not edildiği, bu sürecin hızla tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan'ın güvenlik ve istikrarı ile Sudan halkının huzur ve refahı için elinden gelen desteği vermeye devam edeceği de belirtildi.  

Mevlüt Hasgül - Cem Geçim

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