İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanlığından Sudan'da imzalanan Çerçeve Anlaşması mesajı

Dışişleri Bakanlığından Sudan'da imzalanan Çerçeve Anlaşması mesajı
Dışişleri Bakanlığından Sudan'da imzalanan Çerçeve Anlaşması mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da imzalanan Çerçeve Anlaşması temelinde yürütülen geçiş sürecinin ikinci aşaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yayımlanan mesajda, “Sudan Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Çerçeve Anlaşması temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelere başlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu sürecin, Sudan'daki tüm kesimleri kapsayan geniş bir zeminde ilerletilmesine önem atfediyoruz. Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

Musa Enes Aksakal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.