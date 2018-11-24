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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, 24 Kasım 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan bir pilot proje çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanısıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan çalışma grubu bünyesinde hazırlanan bir pilot proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, 24 Kasım 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığı belirtildi. 

Açıklamada, “Suriye'de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil eden bu uygulamanın yeni inisiyatiflerle sürdürülmesi hedeflenmektedir” denildi.  

Caner Ünver 

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