İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika bölgesinde Eta Kasırgası nedeniyle meydana gelen can ve mal kaybı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika bölgesinde Eta Kasırgası nedeniyle meydana gelen can ve mal kaybı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda; “Orta Amerika bölgesini etkisi altına alan Eta Kasırgasının, Guatemala, Honduras, Panama, Kosta Rika, Nikaragua ve Belize'de can kaybı ve maddi hasara yol açtığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.