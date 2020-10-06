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Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Kırgızistan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Kırgızistan'a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Kırgızistan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki seçimlerden dolayı vatandaşlara seyahat uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı:"Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından dün (5 Ekim) başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkları takdirde, Kırgız Cumhuriyeti'ne bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır."

"Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarımızın ise Bakanlığımızca ve Bişkek Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır."

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