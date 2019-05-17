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Dışişleri Bakanlığından Yanbu limanı saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Yanbu limanı saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığından Yanbu limanı saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan’da Yanbu limanındaki iki petrol dolum tesisine düzenlenen saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Umman Körfezi'ndeki ticari gemilere yönelik sabotaj eylemi ile Suudi Arabistan'da petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Aksoy, 12 Mayıs 2019 tarihinde Umman Körfezi'nde dört ticari gemiye yönelik düzenlenen sabotaj eylemine ilişkin haberleri endişeyle takip ettiklerini söyleyerek, “Bu vesileyle, Türkiye olarak, Körfez bölgesinin güvenliğine ve bölgedeki deniz seyrüsefer emniyetine verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak istiyoruz” dedi. 

Aksoy, diğer taraftan 14 Mayıs 2019 tarihinde Yemen'deki Huti milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın Yanbu limanındaki iki petrol dolum tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlendiği anlaşılan saldırıyı da kınadıklarının altını çizerek, “Bölgedeki güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.  

Muhammet Mücahit Dereli
 

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