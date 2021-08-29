Dışişleri Bakanlığından Yemen'e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in Lahj vilayetinde Arap Koalisyonu kontrolündeki El Anad Askeri Üssü'ne bugün (29 Ağustos) SİHA ve balistik füzelerle gerçekleştirilen ve çok sayıda askerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.

Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine de başsağlığı dilekleri iletildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaşın ancak barışçıl yollarla çözüme kavuşturulabileceğinin, çatışmaların devamının kardeş Yemen halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizi daha da derinleştirmek dışında bir sonuç getirmediğinin artık tüm taraflarca idrak edilmesi lazımdır. Bu çerçevede ülke genelinde bir an önce kapsamlı ateşkes ilan edilerek, KİK girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı kararları ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine inanıyoruz."

Utku Şimşek

