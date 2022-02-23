İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a nota

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a nota
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a nota

Diplomatik kaynaklar, Ege’de “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş acımasından dolayı, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı’nın Bakanlığa çağırıldığını ve nota verildiğini belirtti.

Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılmış ve “Baba Oğul” teknesinde bulunun bir vatandaş yaralanmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu olayı protesto eden bir nota verildi. Ayrıca, Ege'de “seyrüsefer serbestliğine” aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi.

Mevlüt İşli

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.