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Dışişleri Bakanlığı:'Yemen'de görev yapan Türk Kızılay yetkiliye yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı:'Yemen'de görev yapan Türk Kızılay yetkiliye yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı:'Yemen'de görev yapan Türk Kızılay yetkiliye yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak’a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Günümüzün en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan dost ve kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen bu hain saldırının faillerinin biran önce yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz.
Bu elim hadiseden ötürü Ali Can Budak'a acil şifalar, tüm Türk Kızılay camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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