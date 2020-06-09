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Dışişleri: 'İsrail'in Filistine yönelik ilhak planlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı yapılacak'

Dışişleri: 'İsrail'in Filistine yönelik ilhak planlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı yapılacak'
Dışişleri: 'İsrail'in Filistine yönelik ilhak planlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı yapılacak'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail’in Filistin topraklarına yönelik ilhak planları karşısında, ülkemizin Filistin makamlarıyla bilistişare girişimleri üzerine 10 Haziran 2020 tarihinde Dışişleri Bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Uçlu Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecektir” denildi.

Videokonferans yoluyla yapılacak toplantıya, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Uçlu Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in Filistin topraklarına yönelik ilhak planları karşısında, ülkemizin Filistin makamlarıyla bilistişare girişimleri üzerine 10 Haziran 2020 tarihinde Dışişleri Bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Uçlu Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı ve videokonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak girişimlerinin bertaraf edilmesine yönelik olarak İİT bünyesinde ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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