Dışişleri Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılan mürettebatın bulunması için seferber

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldı.
Çavuşoğlu, geminin ait olduğu şirketin işletmecisi Osman Levent Karsan'la da telefonda görüşerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çavuşoğlu, kaçırılan mürettebatın bir an evvel kurtarılması ve evlerine güvenle dönebilmeleri için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi. Ayrıca Çavuşoğlu, gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan'a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı.
Mehmet Kalay