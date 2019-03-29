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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi'nin sözleri esefle karşılanmıştır'

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi'nin sözleri esefle karşılanmıştır'
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi'nin sözleri esefle karşılanmıştır'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın Venezuela ile ilişkilerimiz bağlamında Türkiye hakkında sarfettiği sözler esefle karşılanmıştır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘LiveatState' başlıklı sosyal medya programına konuk olan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın Türkiye ilgili ifadeleri hakkındaki soruya yanıt verdi. Aksoy, “ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın Venezuela ile ilişkilerimiz bağlamında Türkiye hakkında sarfettiği sözler esefle karşılanmıştır. Türkiye, birçok ülke gibi, Venezuela'da seçimle işbaşına gelmiş olan Maduro hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM'de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır. Türkiye, dış müdahalelerle ve demokratik olmayan yöntemlerle ülkelerin meşru yönetimlerinin değiştirilmesi teşebbüslerine karşıdır. Öte yandan, Venezuela ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir. Türkiye, işbirliği ortağı olarak gördüğü tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, dostluk ve çıkar temelinde sürdürecektir” dedi.  

Musa Erdoğan
 

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