İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'Irak'ın PKK ile mücadelemizde ülkemizle işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz'

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'Irak'ın PKK ile mücadelemizde ülkemizle işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz'
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'Irak'ın PKK ile mücadelemizde ülkemizle işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Irak’ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Irak'ın kuzey bölgelerinde konuşlanan PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen “Pençe-Kartal” ve “Pençe-Kaplan” harekatlarına ilişkin Irak Dışişleri Bakanlığı'nın protestoları hakkında soruya cevap verdi.

Sözcü Aksoy, Irak'ın PKK terör örgütüyle mücadele konusunda işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmeleri beklediklerini belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen ‘Pençe-Kartal' ve ‘Pençe-Kaplan' harekatlarımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin yanısıra Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünü hedef almaktadır. Komşumuz Irak'ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.