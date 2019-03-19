Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege'ye yönelik ifadelerine ilişkin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın yerel seçim çalışmaları çerçevesinde geçen hafta İzmir'de yaptığı konuşmaya atfen Yunanistan Dışişleri Bakanlığının dün (18 Mart) yaptığı açıklama da anlaşılamamış, içeriği ve zamanlaması bakımından yadırganmıştır. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu'da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye'ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz olup, bu ülke ile geliştirmeye çalıştığımız güven ortamıyla ve iyi komşuluk ilişkilerimizle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yağmur Yıldız



