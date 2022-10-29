Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: 'Arap Ligi üyesi tüm kardeş ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı derinleştirme arzusundayız'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi'ne ilişkin, “Arap Ligi Zirvesi'nin, Filistin meselesi başta olmak üzere, ortak davalarımız bakımından başarılı sonuçlar doğurmasını, Arap Ligi ve üye ülkelerin tümüyle yeni bir karşılıklı dostluk ve dayanışma dönemine girilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Hem Arap Ligi, hem de Arap Ligi üyesi tüm kardeş ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde ilerletme, var olan sorunları çözme ve işbirliğimizi daha da derinleştirme arzusundayız” açıklamasında bulundu.

Hidayet Türkyılmaz



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